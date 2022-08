Elezioni, Mazza (Terzo Polo): “Collegio uninominale Sibaritide, altri candidati senza argomenti”

“L’area della Magna Graecia e dell’Arco Jonico calabrese, ancora una volta, maltrattata dalla partitocrazia. Quest’ultima posiziona candidati che si distinguono per estraneità al territorio e per scarsa o parziale conoscenza dello stesso. C’è almeno chi ha il buon senso di tacere nella consapevolezza di aver vissuto da parlamentare la vita romana senza mai occuparsi delle problematiche del crotoniate e della sibaritide. Salvo poi rispondere per ovvietà comparando lo stato di degrado della linea ferroviaria jonica rispetto agli investimenti preventivati sull’area tirrenica. Mi chiedo dove sia stata finora la candidata Baldino se si è resa necessaria una nota del candidato Papasso per stimolare il dibattito su una tematica per la quale non si è mai spesa nonostante il suo partito sia stato al Governo, ininterrottamente, per quattro anni e mezzo. D’altronde parimenti le altre tematiche che hanno rappresentato e rappresentano delle ferite aperte in campo giustizia e mobilità ben 5 parlamentari del luogo, tutti partiti con la corazzata 5 Stelle, con a capo chi si era intestata la riapertura di un tribunale scippato alla terza città della Calabria, non sono riusciti contrattare con il Governo pro tempore nonostante fossero numericamente decisivi per gli equilibri dell’allora maggioranza . Da ciò si escluda la istituzione di un treno freccia che comunque insieme ai 500milioni di euro per l’ammodernamento, elevazione a rango C ed elettrificazione della linea jonica tra Sibari-CzLido-Lamezia resta un provvedimento messo in campo dai Governi nazionali e regionali in forza al 2017.

Ad accorgersi che esiste questo lembo di terra è il candidato del centrodestra, il salviniano Furgiuele che si ricorda, ma solo sotto campagna elettorale, dell’esistenza del Porto di Corigliano-Rossano e della sua marineria. Non ha mai mosso un dito per questa terra ed ora si prodiga con il solito apparato alle spalle, tipico di chi è costretto a sostenere le candidature imposte dall’alto, a lanciare promesse con la metodica della pacca sulla spalla. Altro che voto libero e democrazia, il centrodestra nella Sibaritide continua a dimostrare subalternità ai poteri politici consolidati, calpestando la dignità di una terra martoriata dal centralismo. Altro dato, non meno importante, lo si coglie sul fronte opposto.