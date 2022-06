Tra commozione, lunghi applausi e ricordi la professoressa Serafina Clausi saluta, al termine della propria lunga carriera scolastica, l’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone

“La giornata del 29 giugno, in cui si è tenuto l’ultimo collegio dell’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone, è stata particolarmente commovente, – scrive in una nota il professore Romano Pesavento – in quanto la professoressa Serafina Clausi ha salutato, al termine della propria lunga carriera scolastica, la sua scuola e i suoi colleghi, dopo essere stata una figura altamente rappresentativa dell’istituto e aver contribuito alla crescita umana e culturale di tante generazioni.

Sempre attenta all’aggiornamento e alla propria formazione professionale per veicolare i contenuti disciplinari nella maniera più efficace, la professoressa ha ricoperto, anche per lunghi periodi, il ruolo di vicepreside e prima collaboratrice del dirigente scolastico, dimostrando sempre costante sensibilità e autentica affezione per gli studenti. Così la scuola è diventata, anno dopo anno, veramente una seconda famiglia in cui ritrovare amici e stimoli nuovi per costruire strategie didattiche sperimentali e coinvolgere gli adolescenti.

Nel suo discorso di congedo assai toccante, – prosegue Pesavento – la professoressa Causi ha evidenziato quale sia l’elemento fondante di una professione così nobile, così basilare per la società come l’insegnamento: l’amore per il proprio lavoro e per i giovani. Senza curiosità umana, desiderio di migliorarsi e rispetto di sé stessi e degli altri non si potrebbero raggiungere gli obiettivi formativi che ogni professore / educatore dovrebbe augurarsi, obiettivi che la professoressa Clausi ha abbondantemente conseguito in tutto il suo percorso. Compresi la stima, il rispetto e l’affetto dei colleghi, della dirigenza e di tutti i ragazzi incontrati.

Il giudice Giovanni Falcone tra tante riflessioni pregnanti di significato aveva in diverse occasioni sottolineato il valore della scuola; una sua citazione, in particolare, può essere associata alla dedizione e all’impegno costantemente manifestati dalla professoressa Clausi.

“Ho sempre pensato che la mafia potesse essere sconfitta, ancor prima che dalla Giustizia, con l’istruzione e con il ruolo importante della scuola. L’arma più efficace per sconfiggerla è un bravo insegnante.” (Giovanni Falcone)

Sicuramente la professoressa Clausi sarà ancora vicina alla sua scuola” – conclude il professore.