Crotone, ATS approva il Piano Sociale di Zona. Scigliano: “Documento storico”

“Nei giorni scorsi l’Ambito Territoriale Sociale di Crotone, attraverso la Conferenza dei Sindaci, ha approvato il Piano Sociale di Zona. Si tratta di un documento storico poiché è il primo piano di zona dell’Ambito Sociale di Crotone. Come Forum non possiamo che salutare con entusiasmo lo sforzo di programmazione e concertazione che ha portato a questo risultato. Il processo ha visto la supervisione e il coordinamento dell’Università Della Calabria con il Laboratorio per l’Action Research e la Consapevolezza Organizzativa (LARCO) e il DISPeS, Dipartimento di Science Politiche e Sociali.

Il lavoro di stesura del documento è stato accompagnato da una serie di tavoli tematici nei mesi precedenti, che hanno visto la partecipazione del terzo settore, dei sindacati, dell’Azienda Sanitaria Provinciale.