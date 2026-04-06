Corigliano Rossano, primo nato nel nuovo punto nascita: alle 18.31 di ieri è arrivato Damiano

Alle 18.31 di ieri è nato Damiano, primo bambino venuto alla luce nel punto nascita attivato all’ospedale di Rossano dopo il recente trasferimento dal presidio di Corigliano.

Il parto si è svolto senza complicazioni. Madre e neonato stanno bene, assistiti dal personale sanitario che ha operato con tempestività e organizzazione.

Un segnale concreto sull’operatività della nuova organizzazione, entrata in funzione nei giorni scorsi. La gestione del primo evento conferma la tenuta del sistema predisposto dall’Azienda sanitaria in una fase delicata.

L’avvio del servizio arriva dopo giorni di attenzione anche sul piano pubblico. L’esito positivo del primo parto contribuisce a rassicurare sul funzionamento della struttura, evidenziando la continuità dell’assistenza.

«La nascita di Damiano rappresenta un passaggio importante perché segna l’avvio concreto del nuovo assetto del punto nascita. Tutto si è svolto con regolarità e sicurezza, a conferma del lavoro organizzativo portato avanti in questi giorni.

Un grazie a tutti i professionisti che, con fermezza e determinazione, hanno gestito una fase delicata garantendo continuità assistenziale e qualità delle cure.

Questo risultato dimostra che il percorso intrapreso sta dando risposte concrete ai cittadini. L’Azienda è soddisfatta e prosegue nelle attività di completamento del trasferimento, che nei prossimi giorni interesserà anche le aree mediche e chirurgiche», ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp, Vitaliano De Salazar.

Il processo di riorganizzazione proseguirà nei prossimi giorni con il completamento del trasferimento degli altri reparti, secondo il cronoprogramma previsto.