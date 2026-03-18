AMACO, Orlandino Greco: “Nessun lavoratore deve restare indietro”

Oggi al Comune di Castrolibero, il sindaco f.f. Francesco Serra ha convocato con urgenza un incontro alla presenza dell’Assessore ai Trasporti Gianluca Gallo, delle organizzazioni sindacali e del consigliere regionale Orlandino Greco, per fare chiarezza sulla delicata vicenda AMACO, a seguito della vendita del ramo del trasporto pubblico locale.

Una situazione che non può essere liquidata come un semplice passaggio amministrativo, perché coinvolge lavoratori, famiglie e un servizio essenziale per l’intera area urbana.

«Ci devono essere punti fermi in questa vicenda» ha dichiarato Orlandino Greco.

«Salvaguardare tutti i posti di lavoro, senza esclusioni. Avviare immediatamente le gare europee per la gestione del servizio, avendo già assegnato la dotazione di chilometri per l’ambito urbano Cosenza, Rende e Castrolibero, che è di due milioni di chilometri. Garantire continuità ed efficienza del servizio per i cittadini. Non è accettabile che una transizione così delicata lasci anche un solo lavoratore indietro.»

E ha concluso:

«Serve una scelta netta: il trasporto pubblico deve rimanere un servizio a forte controllo pubblico, nell’interesse della collettività. Insieme all’Assessore Gianluca Gallo, agli altri assessori e consiglieri regionali, faremo a breve il punto della situazione. A riguardo, Castrolibero ha sempre dato la disponibilità per mantere la gestione pubblica del servizio.»