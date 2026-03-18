Smile Cosenza travolge il Plebiscito Padova: 15-9 e classifica sempre più solida

La Smile Cosenza Pallanuoto firma una delle vittorie più brillanti della sua stagione, superando il Plebiscito Padova con un netto 15-9 nella gara disputata oggi. Un successo costruito con personalità, ritmo e una gestione lucida dei momenti chiave del match, che consolida ulteriormente la posizione della squadra nella classifica di Serie A1.

La formazione cosentina parte con un’intensità impressionante, chiudendo il primo parziale sul 4-1 e indirizzando subito la sfida. Nel secondo tempo Padova prova a rientrare, ma la Smile risponde colpo su colpo mantenendo il vantaggio (4-4). Nella terza frazione il match si accende: Padova alza il ritmo e riduce il margine (3-4), ma è nell’ultimo quarto che Cosenza piazza la zampata decisiva. Un perentorio 4-0 chiude ogni discorso e certifica la superiorità della squadra di casa. Al termine della gara, grande soddisfazione da parte della società, che vede in questa vittoria non solo due punti pesanti, ma anche un segnale di maturità e continuità. La Smile Cosenza continua così il suo percorso di crescita, mostrando un’identità sempre più definita e una solidità che la proietta con fiducia verso la seconda parte del campionato.

Un successo che vale, convince e soprattutto entusiasma l’ambiente, pronto a sostenere la squadra nelle prossime sfide di Serie A1.