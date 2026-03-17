Cosenza, ambulanti chiedono di prolungare la fiera di San Giuseppe fino a domenica 22

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Cosenza per avere già programmato la prosecuzione della fiera di San Giuseppe fino a sabato 21 ma chiediamo al sindaco e al signor prefetto di ampliare la data fino a domenica 22.

Poter utilizzare una domenica, magari con un temporale clemente, sarebbe molto positivo per gli espositori.

È vero che le forze dell’ordine saranno impegnate nei seggi ma non riteniamo inconciliabile la fiera con il referendum.

È una manifestazione ludica e piacevole e i danni di tre giorni di fermo sarebbero in questo caso compensati. È la richiesta fatta dagli ambulanti che noi sposiamo in pieno e sulla quale ci attendiamo una risposta da parte delle istituzioni”.

E’ quanto si legge in una nota del Comitato di quartiere di Piazza Riforma.