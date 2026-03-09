Olivicoltura, a Mendicino un incontro su potatura e gestione agronomica

Domani, martedì 10 marzo, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso la Sala Consiliare di Via O. Greco a Mendicino, si terrà l’incontro divulgativo dal titolo “La potatura e la gestione agronomica dell’olivo”, organizzato da ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese in collaborazione con il Comune di Mendicino.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di formazione e confronto dedicato ad agricoltori, operatori del settore e appassionati, con l’obiettivo di approfondire le principali tecniche di potatura dell’olivo, le corrette pratiche di gestione agronomica e le strategie di difesa fitosanitaria, elementi fondamentali per migliorare la qualità delle produzioni e valorizzare una delle colture simbolo del territorio.

L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di divulgazione e supporto tecnico promosse da ARSAC a sostegno del comparto olivicolo calabrese, con l’intento di favorire l’aggiornamento professionale e la diffusione di buone pratiche agricole.

In merito all’iniziativa, il Sindaco Irma Bucarelli ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di ospitare questo incontro, fondamentale per sostenere e valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori. La formazione e l’aggiornamento tecnico sono strumenti preziosi per garantire un’agricoltura di qualità, rispettosa del territorio e delle tradizioni locali».

Un ringraziamento particolare da parte del Sindaco va all’Assessore all’Agricoltura Ignazio Giordano per aver promosso e organizzato questo importante appuntamento dedicato alla valorizzazione del settore agricolo locale.

La partecipazione all’incontro è gratuita e al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione.