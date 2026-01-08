Mercato del Lungo Busento: proficuo incontro a Palazzo dei Bruzi del Sindaco Franz Caruso con commercianti e rappresentanti delle associazioni di categoria

Il Sindaco Franz Caruso ha incontrato a Palazzo dei Bruzi, insieme agli Assessori alle attività produttive, Massimiliano Battaglia e alla Manutenzione, Francesco De Cicco, presente anche il dirigente di settore Francesco Giovinazzo, una delegazione dei commercianti ambulanti del mercato del Lungo Busento e i rappresentanti delle associazioni di categoria per discutere in maniera più compiuta della riorganizzazione della specifica area mercatale, alla luce anche del bando pubblicato dall’Amministrazione comunale per l’assegnazione in concessione di 52 posteggi nello stesso mercato e di 12 altre postazioni destinate ai produttori agricoli.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la Presidente della Consulta per il Commercio, Maria Grazia Cavaliere, i rappresentanti di Ana Ugl, degli ambulanti autonomi, di Cicas, Anna Maria De Rose, di Confartigianato, Maria Loredana Ambrosio, di Coldiretti, Roberto Siviglia, della Opes Adic, Antonio Russo e di USB, Stefano Catanzariti.

Al termine di una proficua interlocuzione, il Sindaco Franz Caruso ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro da lui fortemente voluto e nel corso del quale è stata trovata una soluzione di reciproca soddisfazione in grado di contemperare le esigenze dei commercianti con la riorganizzazione delle aree mercatali. Una soluzione che sarà subordinata solo alle valutazioni del settore finanziario e a quelle di carattere tecnico-legale e amministrativo.

“L’incontro di oggi – ha detto Franz Caruso – era finalizzato a ricercare una soluzione definitiva, concordata e condivisa, di reciproca soddisfazione delle rispettive e legittime esigenze ed aspettative e così è stato. Noi vogliamo – ha proseguito il Sindaco – garantire tutela anche agli ambulanti che già da anni partecipano al mercato. Il presupposto è che il mercato di Lungo Busento necessita di una regolamentazione in quanto attualmente non è dignitoso né per il Comune, né per i commercianti. Dobbiamo e vogliamo renderlo più attrattivo ed al passo coi tempi. Non può più essere un mercato rionale, ma deve assumere una caratterizzazione più importante per come è sempre stato nelle mie intenzioni”.