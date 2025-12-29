Restyling dello stadio “Gigi Marulla”, la CISL e la FILCA di Cosenza plaudono all’avvio dei lavori. Sapia e Costabile: “Opera strategica”

La CISL di Cosenza esprime grande soddisfazione per l’approvazione dei verbali di gara e per l’aggiudicazione dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale “Gigi Marulla” e delle aree circostanti del quartiere San Vito.

«L’avvio della fase operativa del restyling dello stadio – dichiara Michele Sapia, segretario generale della UST CISL di Cosenza – rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della città. Non parliamo soltanto di un impianto sportivo, ma di un progetto complessivo di rigenerazione urbana che può diventare un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare sport, lavoro, servizi, cultura e inclusione sociale».

Il progetto, finanziato attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, prevede un investimento complessivo superiore ai 7 milioni di euro e mira a trasformare lo stadio in una struttura moderna e multifunzionale, pienamente integrata nel tessuto urbano. Un’infrastruttura che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, diventerà uno dei punti cardine della riqualificazione dell’area di via degli Stadi, con ricadute positive sull’intera comunità.

«Interventi di questa portata – prosegue Sapia – hanno un valore che va oltre l’aspetto sportivo. Parliamo di opportunità concrete di crescita economica, di creazione di lavoro qualificato e di rilancio di un’area strategica della città. È fondamentale che tutte le fasi dell’opera siano caratterizzate dal rispetto delle norme sulla sicurezza, dalla qualità del lavoro e dalla valorizzazione delle professionalità, anche locali».

Soddisfazione viene espressa anche da Pasquale Costabile, responsabile territoriale della FILCA CISL di Cosenza, che sottolinea come «la riqualificazione del “Gigi Marulla” rappresenti un segnale positivo per il settore dell’edilizia e per l’indotto, con potenziali effetti occupazionali importanti. La FILCA CISL seguirà con attenzione l’evolversi dei lavori affinché siano garantiti legalità, sicurezza e diritti dei lavoratori».

La CISL e la FILCA di Cosenza auspicano che il progetto possa procedere nei tempi previsti, consolidando un confronto costante tra istituzioni, imprese e parti sociali, affinché il nuovo stadio “Gigi Marulla” diventi non solo un simbolo sportivo, ma anche un volano di sviluppo, coesione sociale e modernità per l’intero territorio.