“Praia dei Borghi”, bagno di folla a Praia a Mare nell’ultimo weekend del 2025

Il fine settimana appena trascorso ha registrato un picco assoluto di presenze a Praia a Mare grazie agli eventi previsti da “Vivi la Magia del Natale”, programma di Natale 2025 approntato dall’amministrazione comunale.

In tema di spiritualità, dopo i concerti di Natale che hanno animato le tre parrocchie cittadine nei giorni scorsi, sabato 27 dicembre è andato in scena il concerto “Gospel Italian Singers”, con Ruth Whyte e Prince Aka come guest stars, nella Chiesa Gesù Salvatore, in località Foresta. Domenica 28 dicembre, il Viale della Libertà è stato invaso da spettatori per assistere allo spettacolo di artisti di strada della Compagnia Joculares.

“La partecipazione agli eventi che si sono tenuti in questi giorni è stata straordinaria – commenta il sindaco del Comune di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo -. Abbiamo registrato una grande affluenza non solo nelle tre parrocchie, in occasione dei concerti gospel e di musica natalizia, ma anche per lo spettacolo degli artisti di strada che ha rallegrato il centro città.

Il meraviglioso Viale della Libertà – aggiunge – si conferma ormai un luogo iconico per le vacanze di Natale, richiamando residenti del comprensorio, ma soprattutto numerosi turisti, visitatori e proprietari di seconde case che, oramai da tre anni, si riversano in massa a Praia a Mare anche durante il periodo natalizio. Questo successo è dovuto alle luminarie, quest’anno particolarmente apprezzate, e all’ampia programmazione culturale, il tutto contornato dalla grande accoglienza e offerta del dinamico distretto turistico praiese. Praia a Mare rappresenta oggi un concreto esempio di come sia possibile destagionalizzare l’offerta turistica”.

Il programma natalizio del Comune di Praia a Mare ha ancora molto da offrire. In particolare, l’amministrazione comunale pone l’accento sul Capodanno in Piazza della Resistenza (mercoledì 31 dicembre 2025) seguito il giorno dopo, nel medesimo luogo, dal concerto di Paolo Belli e la Big Band.

Un cartellone di eventi reso possibile da un progetto mirato, guidato da Praia dei Borghi, il portale e brand turistico della Città di Praia a Mare ideato dal consigliere con delega al Turismo Fabio Macrì (https://praiadeiborghi.it/).

“Dietro questo successo – aggiunge De Lorenzo – c’è un impegno politico serio e costante: rendere Praia a Mare uno dei luoghi turisticamente e commercialmente più appetibili della Riviera dei Cedri e della Calabria. Non a caso, nell’ultimo periodo, abbiamo celebrato l’inaugurazione di diverse nuove attività commerciali. Oggi – conclude il primo cittadino in carica da giugno 2022 -, registriamo flussi di turisti in periodi che fino a tre anni fa erano destinati al riposo assoluto di strutture ricettive e attività commerciali”.

Soddisfatto anche il delegato al Turismo: “Il progetto turistico dell’amministrazione comunale prosegue con azioni innovative e campagne di comunicazione. Il brand Praia dei Borghi, così come è stato nell’anno che volge al termine, comparirà anche per il 2026 in luoghi chiave di Roma per promuovere il territorio”, ha detto Fabio Macrì.