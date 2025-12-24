Bilancio di previsione 2025-2027 e variazioni d’urgenza: riconvocato il Consiglio comunale di Cosenza per il 30 dicembre

Dopo il rinvio del 19 dicembre scorso, è stato riconvocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca il Consiglio comunale per il 30 dicembre, alle ore 9,30. Nutrito l’ordine del giorno con i 19 punti non discussi il 19 dicembre scorso a causa del rinvio della seduta. Il civico consesso sarà chiamato anzitutto a ratificare due variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027: la prima ratifica riguarda la variazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 05/11/2025 e l’altra quella approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 28/11/2025. Negli altri punti all’ordine del giorno della massima assemblea cittadina figura, inoltre, la discussione sul bilancio di previsione 2025/2027. Inoltre, prevista l’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2026-2027, l’approvazione del Programma triennale delle forniture di acquisti di beni e servizi 2026/2028; la verifica delle quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e la determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2026. Saranno, inoltre, sottoposti all’esame del civico consesso, l’approvazione del programma triennale del Lavori pubblici e l’elenco annuale per il 2026. In calendario, ancora, la conferma, per l’anno 2026, delle aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU), la conferma delle tariffe per l’applicazione dell’Imposta comunale di soggiorno per l’anno 2026, la conferma dell’addizionale comunale IRPEF, sempre per il 2026 e l’approvazione del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2025. Il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi anche sulla nota di aggiornamento del DUP 2025/2027. All’ordine del giorno figurano inoltre: la verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica per l’annualità 2024; l’approvazione, al 31.12.2024, della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti; la discussione sulla gestione del servizio integrato del Decoro Urbano; la dichiarazione di pubblico interesse relativa al Progetto di riattivazione e recupero ambientale di una cava di sabbia e inerti sita in c.da Ciavola – Ponte Cardone – Frazione S. Ippolito; la Dichiarazione pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs n.36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza; la rettifica parziale della delibera di Consiglio comunale n. 36 con oggetto le “Procedure di assegnazione di strutture comunali, secondo l’atto di indirizzo della Giunta Comunale” e, infine, l’assegnazione dei locali comunali di Via Giulia all’associazione “Potenziamenti”.

L’eventuale seconda convocazione del Consiglio comunale è prevista per le ore 10,30 del 31 dicembre.