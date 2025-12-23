Nomina di Loredana Giannicola. Il Sindaco Franz Caruso esprime apprezzamento e auguri

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni alla dott.ssa Loredana Giannicola per la nomina a Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Si tratta di un incarico di grande responsabilità, che rappresenta un riconoscimento al valore umano e professionale maturato nel corso di un percorso di alto profilo al servizio del mondo della scuola e delle istituzioni”. E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso che prosegue: ” Ho avuto modo di incontrare la dottoressa Giannicola in diverse occasioni, apprezzandone la competenza, la disponibilità al dialogo e la profonda attenzione ai bisogni dei territori e delle comunità scolastiche. Qualità che sono certo saprà mettere a frutto anche in questo nuovo e prestigioso ruolo”.

“A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale- conclude Franz Caruso – rivolgo a Loredana Giannicola i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di una proficua collaborazione nell’interesse del sistema educativo calabrese e delle future generazioni”.