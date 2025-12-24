Rende: piano sosta via Busento e parte di via Kennedy

Novità in arrivo per i parcheggi a via Busento e via Kennedy, in seguito alle modifiche alla circolazione automobilistica a Roges decise dall’Amministrazione Comunale di Rende.

Si tratta di un nuovo sistema di strisce bianche con disco orario, cioè di parcheggi gratuiti a tempo, stabilito dall’Ordinanza della Polizia Locale di Rende n°275 del 23 dicembre 2025.

Su queste strisce bianche sarà possibile parcheggiare per un massimo di mezz’ora nei seguenti orari, obbligatori tutti i giorni della settimana: dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 20.

Gli automobilisti che vogliono utilizzare questi parcheggi sono obbligati a esporre bene in vista l’indicazione dell’orario di inizio della sosta.

Ecco dove sono collocati i parcheggi gratuiti a tempo:

Sul lato sinistro della carreggiata di via Kennedy , dal numero civico 33 (all’altezza dell’attività commerciale “Gentile Franca Venere”) al 53/L (all’altezza di “Amplifon”), prima dell’ Intersezione con la IV traversa di via Kennedy ;

, dal (all’altezza dell’attività commerciale “Gentile Franca Venere”) al 53/L (all’altezza di “Amplifon”), prima dell’ ; Sul lato sinistro del nuovo senso di marcia della carreggiata di via Busento nel tratto compreso tra il numero civico 57 (all’altezza della “Pescheria”) e il numero 24 (di fronte al “Fruttivendolo”). Sempre per quel che riguarda via Busento, si segnala che restano le strisce blu sul lato destro della carreggiata, tra il numero civico 25 (all’altezza di “Flag”) e il numero 1 (all’altezza di Bcc Mediocrati).

La durata della sosta (mezz’ora), è concepita, si apprende dall’ordinanza per consentire gli acquisti nelle attività commerciali e rendere fruibili i parcheggi al maggior numero possibile di automobilisti nell’arco della giornata, allo scopo di contrastare le doppie file e le soste “selvagge”.