“Edo e le ali invisibili” arriva in Pediatria a Cosenza

Un sogno raccontato in un libro oggi diventa realtà.

Edo era una coniglietta nata con disabilità, che non camminava e utilizzava una piccola carrozzina. Ha vissuto davvero, ed è diventata negli anni un simbolo di fragilità, coraggio e inclusione.

Dal legame profondo con Edo è nato il libro “Edo e le ali invisibili”, una storia che parla ai bambini di diversità, forza interiore e gentilezza.

Nel libro, quando Edo era ancora in vita, viene raccontato un sogno: portare i suoi libri ai bambini ricoverati in ospedale.

Oggi quel sogno si è realizzato.

Nel pomeriggio di oggi, presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Cosenza, sono state donate alcune copie del libro “Edo e le ali invisibili” ai piccoli pazienti ricoverati.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla Fiorentina Calcio a 8 di Cosenza, che ha sostenuto e condiviso con convinzione questo gesto di solidarietà, permettendo che un sogno diventasse un’azione concreta di vicinanza ai bambini ricoverati.

L’autrice Adele Iannuzzi, ideatrice del progetto Il Mondo di Edo, ha voluto essere presente portando con sé Edo, oggi rappresentata da un pupazzo, sistemata nel suo marsupio rosso, proprio come accadeva nella vita reale.

Nel passeggino che un tempo accompagnava Edo, oggi c’erano i suoi libri: a continuare simbolicamente quel viaggio che lei aveva solo immaginato.

«Non ci siamo mai andati davvero – racconta l’autrice – era solo un sogno scritto. Oggi quel sogno è diventato realtà.»

L’iniziativa, resa possibile grazie alla Fiorentina Calcio a 8 di Cosenza, vuole ricordare come lo sport, quando incontra la sensibilità e l’attenzione per l’altro, possa trasformarsi in un ponte tra storie vere, emozioni e gesti concreti di cura.