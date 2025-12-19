Cosenza, il Telesio celebra l’eccellenza francese: consegnati i Diplomi EsaBac e le Certificazioni B2

Nella splendida cornice della Biblioteca del Liceo “B. Telesio“, si è svolta una cerimonia densa di significato per l’internazionalizzazione del nostro istituto. Gli ex studenti e le studentesse delle classi uscenti sono tornati tra le mura del “glorioso Telesio” per ricevere i prestigiosi diplomi EsaBac (anno scolastico 2023/2024) e le certificazioni DELF B2 (conseguite nell’a.s. 2024/2025).

Il conseguimento del diploma EsaBac non è un semplice traguardo burocratico, ma il culmine di un percorso d’eccellenza che permette di ottenere simultaneamente due titoli: l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Insieme alle certificazioni B2, questi titoli aprono le porte delle università europee e rappresentano un passaporto fondamentale per il mondo del lavoro e della ricerca internazionale.

Il tempo d’attesa intercorso tra il conseguimento del titolo e la consegna odierna è dovuto alla complessità del processo di lavorazione: i diplomi sono documenti ufficiali di Stato, emessi direttamente dal Ministero dell’Istruzione francese e validati dall’Alliance Française, richiedendo una meticolosa procedura di stampa e vidimazione centrale a Parigi prima di giungere nelle mani dei diplomati. Alla cerimonia hanno preso parte Irene Mossuto, Edwige Costanzo e Gabriella Iuliano, rappresentanti dell’Alliance Française di Cosenza, istituzione d’eccellenza che si occupa della diffusione della lingua e della cultura francese nel mondo. Ente certificatore ufficiale che opera sotto l’egida dell’Ambasciata di Francia per garantire standard qualitativi elevatissimi nell’insegnamento e nella valutazione linguistica. Il Dirigente Scolastico, Ing. Domenico De Luca, ha consegnato personalmente i diplomi, riservando parole di grande stima per gli studenti e per il corpo docente: “Oggi non consegniamo solo dei fogli di carta, ma il frutto di un impegno costante che proietta i nostri ragazzi oltre i confini nazionali. Vedere i nostri ex alunni tornare qui, pronti per sfide internazionali, è motivo d’orgoglio per tutto il Liceo. Desidero esprimere un ringraziamento speciale alla Professoressa Teresa Romano, nostra insegnante madrelingua e referente del progetto EsaBac. Il suo lavoro instancabile e la sua dedizione professionale sono stati il vero motore di questo successo; per i nostri studenti è stato un autentico privilegio poter contare sulla sua guida e sulla sua umanità.”

La Professoressa Teresa Romano, visibilmente commossa nel ripercorrere l’esperienza del percorso europeo al Telesio, ha sottolineato il legame profondo creato con le classi e l’importanza della cultura francese come strumento di apertura mentale.

Sebbene assente per impegni istituzionali, la collaboratrice del dirigente e referente d’indirizzo, Prof.ssa Francesca Mastrovito, ha voluto far pervenire un messaggio carico di calore:

“Alle studentesse ed agli studenti che oggi sono qui, di ritorno nel ‘glorioso Telesio’ dedico un particolare pensiero, denso di affetto e di ammirazione per i risultati raggiunti, con i migliori auspici che ciascuna/ciascuno di loro possa addivenire a risultati ancora maggiori, in termini di salute, successo, benessere, con la realizzazione di tutti i desideri, espressi ed inespressi”.