Comune di Cosenza: attivo il numero verde per segnalare guasti a illuminazione pubblica, semafori ed edifici comunali

ATTIVAZIONE CALL CENTER PER segnalazione malfunzionamento della pubblica illuminazione/impianti semaforici di proprietà del Comune di Cosenza e/o in impianti degli edifici degli immobili comunali e Istituti scolastici in relazione al “Contratto di rendimento energetico avente ad oggetto l’efficientamento energetico, fornitura dei vettori energetici e manutenzione degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Cosenza, attraverso un partenariato pubblico – privato (PPP) ai sensi dell’art. 193 del d. lgs. 36/2023”

Visto l’ingresso di Renovit Public Solutions S.p.A. nei servizi relativi al contratto di rendimento energetico avente ad oggetto l’efficientamento energetico, fornitura dei vettori energetici e manutenzione degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Cosenza a far data dal 01/08/2025 ore 00:00;

“Il Settore 7 – LL.PP. – Edilizia Scolastica – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione, comunica che è stato attivato il numero verde 800 301 738, dedicato esclusivamente alle segnalazioni di guasti o malfunzionamenti della rete di pubblica illuminazione/impianti semaforici e/o malfunzionamenti di impianti degli edifici e degli Istituti Scolastici di proprietà del Comune di Cosenza negli Istituti scolastici. Grazie al nuovo sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestito da Renovit S.p.A., le segnalazioni saranno prese in carico immediatamente e gli interventi saranno effettuati entro tempi contingentati. La rete è inoltre monitorata da remoto per assicurare un controllo continuo e un ripristino rapido in caso di problemi. Se noti un lampione spento o qualsiasi anomalia, chiama subito il numero verde: 800 301 738. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per mantenere una città più sicura, moderna ed efficiente”.