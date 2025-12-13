“L’unica vera prigione è la paura” - Aung San Suu Kyi
Ospedale HUB di Cosenza, Franz Caruso: “Ci opponiamo allo scippo, i fatti dimostrano il nostro impegno”

“Le sensazioni lasciano il tempo che trovano. I fatti sono ciò che conta ed è sui fatti che, nella mia qualità di Sindaco, insieme alla maggioranza consiliare, abbiamo costruito la nostra ferma opposizione allo scippo del nuovo Ospedale HUB a danno di Cosenza e dei cosentini”.
Lo dichiara il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, rispondendo alle sollecitazioni del Comitato “No Scippo” in merito alla battaglia per la realizzazione del nuovo Ospedale HUB.
“Appena un mese fa – prosegue Franz Caruso – si è svolto un Consiglio comunale aperto dedicato al tema, nel corso del quale abbiamo contestato senza mezzi termini le decisioni scellerate assunte dal governatore Roberto Occhiuto, approvando una mozione durissima che recepisce anche le richieste avanzate dal Comitato “No Scippo”. Su questa strada intendiamo continuare con determinazione e rigore, considerando la battaglia per il nuovo Ospedale HUB prioritaria, fondamentale e strategica per la città di Cosenza, per l’intera comunità cosentina e per tutto il territorio provinciale. La convocazione del tavolo istituzionale sull’argomento, già deliberata, pertanto, non cadrà nel vuoto, ma sarà attuata nei tempi necessari, compatibilmente con altre scadenze di primaria importanza per il presente e il futuro della città. Tra queste rientra certamente il bilancio comunale, che a breve sarà discusso e approvato in Consiglio, insieme ad altre pratiche essenziali per proseguire l’azione di rinascita che stiamo portando avanti e che proietta Cosenza verso un futuro di crescita e  di nuove speranze”.
“Sono convinto – conclude Franz Caruso – che nelle sollecitazioni del Comitato non vi sia alcuna polemica fine a se stessa, che rischierebbe di compromettere una battaglia che deve rimanere unitaria e costante. L’amministrazione comunale farà tutto il necessario, e anche di più, per evitare questo scippo, con la certezza che anche la politica saprà fare la propria parte. È bene ricordare, tuttavia, che il Comune non ha competenze dirette in materia sanitaria, ambito che rientra esclusivamente nelle responsabilità dei governi regionale e nazionale. Ciò nonostante, non accetteremo mai l’imposizione di una scelta che privi Cosenza del nuovo Ospedale HUB, frutto di una visione miope, chiusa ed assai limitata”.
