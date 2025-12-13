Il responsabile del cerimoniale del Comune di Cosenza, Emiliano Sacco, caporale ad honorem

Importante riconoscimento per il responsabile del cerimoniale del Comune di Cosenza, Emiliano Sacco. Nel corso di una cerimonia svoltasi nella caserma “Luigi Settino”, sede del Primo Reggimento Bersaglieri di Cosenza, il cerimoniere di Palazzo dei Bruzi è stato insignito del titolo di caporale ad honorem, onorificenza che viene attribuita a tutti coloro i quali manifestano particolare vicinanza ai valori dei Bersaglieri. A consegnare ad Emiliano Sacco la tradizionale vaira, il cappello piumato dei Bersaglieri, chiamato così in onore del sergente Giuseppe Vayra che fu il primo ad indossare l’uniforme dei bersaglieri, è stato il Comandante del Primo Reggimento, Colonnello Massimo Salvemini. Soddisfazione per il riconoscimento attribuito a Sacco è stata espressa dal Sindaco Franz Caruso. “Questa importante onorificenza, al di là del suo valore simbolico- ha sottolineato Franz Caruso- è la significativa testimonianza dell’apprezzamento del reggimento bersaglieri per un nostro valente funzionario che con rigore, passione e particolare capacità, coltiva le relazioni con le istituzioni del territorio attendendo con garbo e spirito di servizio ai suoi compiti e alle sue funzioni e suscitando unanime apprezzamento”. In carica come responsabile del cerimoniale del Comune dal 2021, Emiliano Sacco, laureato in storia e già docente nelle scuole, è, data la sua età (33 anni), tra i più giovani cerimonieri degli enti pubblici. Trattenuto fuori regione da impegni professionali, il Sindaco Franz Caruso ha delegato a rappresentarlo alla cerimonia nel corso della quale Sacco è stato insignito del titolo di caporale ad honorem, il Vice Sindaco, Maria Locanto.