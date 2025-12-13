A Corigliano Rossano la terza edizione di “Incanto di Natale”

La magia del Natale si accende ufficialmente a Corigliano-Rossano. Stasera, alle ore 18:00, è fissato il momento tanto atteso dell’accensione di “Incanto di Natale”, l’intero parco a tema che da anni rappresenta un punto di riferimento per le festività cittadine.

L’evento ritorna per la sua terza edizione (dopo il successo delle passate manifestazioni) e si svolge di nuovo presso il Parco “Fabiana Luzzi” nello scalo di Corigliano, trasformando lo spazio in un’atmosfera unica, interamente illuminata secondo la tradizione e la bellezza natalizia.

“Incanto di Natale” si è consolidato negli anni come un appuntamento imperdibile per la comunità e per i visitatori, richiamando l’attenzione su un luogo centrale della vita cittadina, che in occasione delle feste si veste di luce, colori e profumi tipici, offrendo un’esperienza suggestiva per famiglie e bambini.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa all’inaugurazione di stasera, per condividere l’emozione di questa rinnovata e attesa tradizione.