Parcheggi gratuiti per i veicoli elettrici: la Giunta di Cosenza approva l’esenzione fino al 2026

La Giunta municipale di Cosenza, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato una delibera, presentata dall’assessore alla Mobilità Damiano Covelli, che introduce l’esenzione dal pagamento dei parcheggi a raso per i veicoli esclusivamente elettrici dei residenti nella provincia di Cosenza. La misura sarà valida fino al 31 dicembre 2026, previo versamento di 35 euro per coprire le spese amministrative e ottenere la relativa parking card, utilizzabile su tutte le aree di sosta delimitate dalle strisce blu.

“Si tratta di un provvedimento utile a dare nuovo impulso alla mobilità sostenibile – afferma il sindaco Franz Caruso – perché amplia il sostegno alle forme di trasporto a basso impatto ambientale e incoraggia l’uso dei veicoli elettrici. Tra i nostri obiettivi strategici rientra senza dubbio la promozione di una mobilità più rispettosa dell’ambiente, fondamentale per migliorare la qualità dell’aria, la salute pubblica e la vivibilità della città”.

Il sindaco sottolinea inoltre come il provvedimento contribuisca a rendere Cosenza più attrattiva dal punto di vista turistico e commerciale. “Da capoluogo di provincia – prosegue – è nostro compito offrire agevolazioni anche ai residenti dei comuni limitrofi, consentendo loro di usufruire della parking card e di muoversi agevolmente sul territorio comunale”.

“Questa misura – conclude Franz Caruso – va nella direzione della riqualificazione dell’area urbana centrale, del miglioramento dei servizi e della promozione di spostamenti con mezzi ecologici, in coerenza con le politiche green che stiamo portando avanti”.