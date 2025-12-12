Cosenza, il bilancio di previsione 2025-2027 approda in Consiglio comunale

Sarà una seduta di Consiglio comunale ricca e articolata quella del prossimo 19 dicembre. Convocata dal Presidente, Giuseppe Mazzuca, l’assise cittadina si riunirà venerdì prossimo, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. Nel nutrito ordine del giorno figura l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027. Tra gli altri punti, la ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 05/11/2025 e la ratifica della variazione d’urgenza di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 28/11/2025.

Tra gli altri punti, prevista l’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2026-2027, l’approvazione del Programma triennale delle forniture di acquisti di beni e servizi 2026/2028; la verifica delle quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e la determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2026. Saranno, inoltre, sottoposti all’esame del civico consesso anche l’approvazione del programma triennale del Lavori pubblici e l’elenco annuale per il 2026. In calendario, inoltre, la conferma, per l’anno 2026, delle aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU), la conferma delle tariffe per l’applicazione dell’Imposta comunale di soggiorno per l’anno 2026, la conferma dell’addizionale comunale IRPEF, sempre per il 2026 e l’approvazione del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2025. Il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi anche sulla nota di aggiornamento del DUP 2025/2027. All’ordine del giorno figurano inoltre: la verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica per l’annualità 2024; l’approvazione, al 31.12.2024, della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti; la discussione sulla gestione del servizio integrato del Decoro Urbano; la dichiarazione di pubblico interesse relativa al Progetto di riattivazione e recupero ambientale di una cava di sabbia e inerti sita in c.da Ciavola – Ponte Cardone – Frazione S. Ippolito; la Dichiarazione pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs n.36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza; la rettifica parziale della delibera di Consiglio comunale n. 36 con oggetto le “Procedure di assegnazione di strutture comunali, secondo l’atto di indirizzo della Giunta Comunale” e, infine, l’assegnazione dei locali comunali di Via Giulia all’associazione “Potenziamenti”.

L’eventuale seconda convocazione del Consiglio comunale è prevista per le ore 16,30 di sabato 20 dicembre.