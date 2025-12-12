A Cosenza nasce la Polisportiva SMILE: una nuova visione per lo sport del territorio

La città di Cosenza compie un passo decisivo verso il futuro dello sport con la nascita della Polisportiva SMILE, un progetto ambizioso che punta a diventare il nuovo motore di crescita, innovazione e partecipazione per l’intera comunità sportiva.

Un’iniziativa che non nasce per aggiungersi, ma per unire, rafforzare e proiettare nel domani tutto il movimento sportivo locale, mettendo a sistema competenze, discipline ed esperienze.

La nuova realtà è stata presentata nel corso di una partecipata e suggestiva serata presso il Museo Multimediale di Cosenza, alla presenza di autorità, ospiti istituzionali, sponsor, dirigenti sportivi e soprattutto delle atlete della pallanuoto femminile, simbolo del progetto.

A illustrare la visione della Polisportiva sono stati il presidente Francesco Manna, il vicepresidente Armando Filomia e il tesoriere e segretario avv. Andrea Borsani.

Nel loro intervento è emersa una linea chiara e condivisa: costruire una rete solida tra discipline, persone e competenze, capace di generare opportunità concrete e percorsi strutturati già a partire dal 2026.

La Polisportiva SMILE nasce con un obiettivo preciso: dare vita a un ecosistema sportivo moderno, inclusivo e multidisciplinare, capace di accompagnare l’atleta in ogni fase del proprio percorso.

Non solo attività agonistica di vertice, ma anche settori giovanili, formazione, prevenzione, cultura sportiva e sostegno ai giovani, in sinergia con scuole, istituzioni e realtà del territorio.

La Serie A1 femminile, orgoglio di Cosenza

Cuore pulsante e punta di diamante dell’intero progetto è la pallanuoto femminile di Serie A1, autentico orgoglio della città di Cosenza e simbolo della visione della Polisportiva SMILE.

Una squadra che rappresenta l’eccellenza sportiva nazionale, capace di portare il nome di Cosenza ai massimi livelli del panorama italiano ed europeo, diventando modello di sport femminile, professionalità e identità territoriale.

La Serie A1 femminile non è solo il vertice agonistico del progetto, ma il faro ispiratore di tutto il movimento: un punto di riferimento per le giovani atlete, per i settori giovanili e per l’intera comunità. Un percorso costruito con programmazione, competenze e sacrificio, che dimostra come anche dal Sud possano nascere realtà sportive d’élite, capaci di competere ai massimi livelli.

Giovani, Serie C, nuoto e tuffi: la filiera dello sport

Grande attenzione è rivolta ai settori giovanili della pallanuoto, vero cuore educativo e sportivo del progetto, palestra di valori fondamentali come rispetto, disciplina e senso di appartenenza.

Accanto alla A1 femminile trova spazio anche la Serie C, anello fondamentale di congiunzione tra attività giovanile e alto livello, pensata per la crescita di atleti, tecnici e identità sportiva.

Un ruolo centrale è riservato anche ai piccoli talenti del nuoto e dei tuffi, bambini e ragazzi che ogni giorno si allenano con passione e sacrificio, rappresentando il futuro dello sport cosentino. Un percorso che parte dalla base, valorizza il talento e punta a formare atleti completi e persone consapevoli.

Un Consiglio direttivo di alto profilo

A dare forza e credibilità alla nuova Polisportiva è un Consiglio direttivo composto da 13 figure di alto profilo, provenienti da settori strategici per la crescita dello sport e del territorio:

Dott. Pino Pasqua – Medico chirurgo, Direttore sanitario AO di Cosenza

Dott.ssa Elga Rossignuolo – Funzionario Polizia di Stato, Questura di Cosenza

Dott. Carlo Federico – Specialista in radiodiagnostica e patologie sportive

Dott. Costantino Gigliotti – Presidente Ordine dei Farmacisti di Cosenza

Prof. Giuseppe Guido – Professore associato Università della Calabria

Sergio Mazzuca – Imprenditore, Cavaliere OMRI

Avv. Cristian Cristiano – Avvocato penalista

Dott. Luigi Elia – Direttore distrettuale BNL – BNP Paribas

Dott.ssa Marella Burza – Imprenditrice, Burza Immobiliare, Confindustria Cosenza

Dott. Piergiorgio Falvo – Ingegnere

Angelo Corsi – Ex calciatore professionista, scout Empoli Calcio

Mario Stumpo – Tech Entrepreneur

Fabio Aloe – Maestro nazionale FITP, Direttore tecnico Tennis Club Cosenza

Un gruppo eterogeneo, competente e profondamente radicato nel territorio, capace di offrire alla Polisportiva una visione multidisciplinare e un approccio professionale a 360 gradi.

Uno sguardo al futuro

La Polisportiva SMILE non è un’iniziativa estemporanea, ma un percorso strutturato di lungo periodo. A partire dal 2026 prenderanno forma programmi integrati: attività sportive per tutte le età, progetti educativi, collaborazioni con scuole e università, iniziative di prevenzione sanitaria, eventi e percorsi di crescita dedicati ad atleti, tecnici e famiglie.

Il messaggio è chiaro: lo sport può e deve essere un pilastro dello sviluppo territoriale.

Con la nascita della Polisportiva SMILE, Cosenza si dota finalmente di una realtà capace di coordinare energie, valorizzare talenti – dai più piccoli agli atleti di vertice – e costruire un futuro sportivo più forte, inclusivo e ambizioso.

E, in un clima di festa natalizia, tra un prosecco, un panettone, annunci e presentazioni, la SMILE parte davvero… con un sorriso in più.