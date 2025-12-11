Cosenza: convegno su Bullismo e Cyberbullismo sabato 13 dicembre, promosso dall’Associazione Nazionale dei Sociologi

“Bullismo e Cyberbullismo: analisi, prevenzione e strategie di intervento”. E’ il tema dell’importante convegno promosso dal Dipartimento Calabria dell’Associazione Nazionale Sociologi e dedicato a uno dei fenomeni più complessi e urgenti del nostro tempo. Il convegno è in programma sabato 13 dicembre, alle ore 16,00, nel salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Piazza Aulo Giano Parrasio a Cosenza. Tra i temi di grande attualità e rilevanza sociale, il bullismo e il cyberbullismo rappresentano oggi una delle principali sfide educative e sociali. Fenomeni che attraversano trasversalmente il mondo scolastico, le famiglie e la rete sociale, con conseguenze che incidono profondamente sulla crescita psicologica dei minori e sulla coesione delle comunità. Negli ultimi anni, l’uso distorto delle tecnologie digitali ha amplificato le forme di aggressione e prevaricazione, rendendo indispensabile un approccio interdisciplinare e integrato, capace di coinvolgere istituzioni, scuola, forze dell’ordine, enti del terzo settore e professionisti delle scienze sociali. Il convegno sarà preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, del Presidente Associazione Nazionale Sociologi Calabria, Ugo Bianco, di Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza-Bisignano. Tra gli altri saluti istituzionali, quelli del Sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, del consigliere comunale di Rende, Massimo La Deda, del Direttore amministrativo dell’ASP di Cosenza Remigio Magnelli e del Presidente del Rotary Club di Rende Sergio Mazzuca. Il convegno si articolerà in diversi interventi di altrettanti relatori: Loredana Giannicola, Dirigente Ambito Territoriale di Cosenza – Ufficio V – USR Calabria, Angela Costabile, Docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione del Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria, Colonnello Andrea Mommo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Elma Battaglia, Vice Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, Don Giacomo Panizza, Presidente dell’Associazione Comunità Progetto Sud ETS, Carmen Rosato, Pedagogista Clinica, Giuridica, Forense e Penitenziaria , Marcella Infusino, Sociologa della Salute Mentale, Mediatore Familiare e Segretaria dell’Associazione nazionale Sociologi. Il dibattito sarà moderato dal giornalista e scrittore Pino Aprile. In collegamento sulla piattaforma Zoom interverranno, inoltre, il Cav.Dott. Pietro Zocconali, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Sociologi e l’avv.Giacomo Saccomano, socio onorario dell’ANS. Il convegno su “Bullismo e Cyberbullismo” intende offrire uno spazio di riflessione critica e di dialogo costruttivo, orientato alla promozione di strategie educative, preventive e di intervento sociale efficaci. L’iniziativa si caratterizza per un approccio evidence-based, fondato su dati empirici e su esperienze maturate nel campo delle politiche sociali e della prevenzione del disagio giovanile. Si propone come occasione di divulgazione scientifica e di formazione civica, configurandosi come una piattaforma di confronto interdisciplinare tra il mondo accademico, gli operatori pubblici e la cittadinanza.