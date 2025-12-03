“Chiunque sia un uomo libero non può starsene a dormire” - Aristofane
CalabriaCosenza

Mendicino accende la magia del Natale 2025

Il Comune di Mendicino è lieto di presentare il Programma Natalizio 2025 – Festa della Seta, un calendario ricco, diffuso e profondamente radicato nella nostra identità, che accompagnerà l’intera comunità dal 5 dicembre fino all’Epifania. Un mese di iniziative pensate per tutte le età, tra tradizioni antiche, momenti di condivisione, musica, creatività e l’inconfondibile calore del Natale mendicinese.

Il programma di quest’anno si distingue per la sua capacità di unire memoria e innovazione. I laboratori creativi dedicati ai più piccoli nella settimana dal 9 al 15 dicembre, gli eventi rivolti ai nostri anziani, gli spettacoli musicali, gli appuntamenti culturali e l’immancabile magia di Babbo Natale si intrecciano armoniosamente con alcune delle tradizioni più preziose del nostro territorio.

Particolare attenzione è rivolta alla Riaccensione dei forni storici, prevista per il 5 dicembre alle h. 15:00: un evento simbolico e altamente suggestivo che permette di rivivere gesti e profumi di un tempo, grazie anche alla consegna dei “Panettiaddri, preparati secondo l’antica tradizione mendicinese. Un rito comunitario che racconta la nostra storia e che, ancora una volta, diventa occasione di incontro, scambio e festa.

A rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia sarà il Tour dei Presepi nei vicoli del centro storico, con due turni – alle h. 16:00 e alle h. 18:00 – dal 27 al 28 dicembre: un percorso diffuso tra piazze, cortili e antiche viuzze vestite a festa, dove artigianalità e devozione si incontrano in piccole opere d’arte realizzate con cura da cittadini, associazioni e appassionati.

Il programma, pensato per valorizzare il senso di appartenenza e rafforzare i legami tra le famiglie, propone inoltre una serie di appuntamenti musicali, spettacoli per bambini, momenti di solidarietà e attività dedicati alla riscoperta del patrimonio culturale del territorio.

Un lavoro corale, reso possibile grazie alla collaborazione di un’intera comunità: «Desidero rivolgere un ringraziamento speciale – afferma la Sindaca Irma Bucarelli – a tutte le associazioni, all’Istituto Comprensivo di Mendicino, alla Parrocchia, alle realtà culturali e sociali del territorio. Il loro entusiasmo e la loro disponibilità sono la prova concreta di quanto Mendicino sia una comunità viva, partecipata e generosa. Il programma natalizio di quest’anno nasce proprio da questa energia condivisa, dalla volontà comune di rendere speciale ogni momento, di custodire le tradizioni e di creare nuove occasioni di incontro. Invito tutti i cittadini, grandi e piccoli, a vivere pienamente queste giornate e a lasciarsi avvolgere dalla magia del nostro Natale».

La Sindaca Bucarelli sottolinea inoltre quanto la tradizione del pane abbia un valore identitario fondamentale: «Riaprire i nostri forni storici significa riaccendere una memoria collettiva che appartiene a tutti noi. Il pane, simbolo di convivialità e di cura, diventa il filo che unisce generazioni diverse e racconta la storia di un paese che non dimentica le proprie radici, ma che le celebra con orgoglio»il commento.

Il Programma Natalizio 2025 – Festa della Seta si presenta dunque come un percorso fatto di emozioni, tradizione e partecipazione, capace di trasformare il mese più atteso dell’anno in un’occasione di rinnovata vicinanza e bellezza condivisa.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi e a vivere insieme la magia del Natale mendicinese. 

