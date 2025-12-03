Rende, il Comune chiarisce: “Terreni del futuro Policlinico sono pubblici”

“L’Amministrazione Comunale di Rende, con riferimento ad articoli diffamatori apparsi sulla stampa locale, sente il dovere di informare i cittadini che tutte le aree presenti intorno ai dodici ettari su cui sarà costruito il Policlinico universitario – Ospedale Hub della provincia di Cosenza, sono di proprietà dell’Università della Calabria e dell’Ente Provincia. Si tratta, dunque, di aree di proprietà pubbliche. L’Amministrazione Comunale di Rende si riserva di assumere tutte le iniziative utili per tutelare la verità delle cose e la correttezza amministrativa”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Rende.