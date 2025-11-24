INPS Cosenza e CISL FP – Assemblea e flash mob del 25 novembre, uniti contro la violenza di genere

Domani martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, su iniziativa unitaria delle sigle sindacali aziendali FP CGIL, CISL FP, UILPA, USB, FLP EPNE, CONFSAL-UNSA, il personale della Direzione provinciale Inps di Cosenza si riunirà alle ore 11:30 in assemblea per riflettere insieme sul tema della violenza e della parità di genere.

A seguire, intorno alle ore 12:30 e fino alle 13:00, è previsto un flash mob nello spazio antistante la sede: un gesto di sensibilizzazione durante il quale saranno gli uomini ad esporre i nomi delle donne vittime di femminicidio nel 2025. Protagonisti saranno, quindi, donne e uomini insieme per sottolineare che si tratta di una piaga che riguarda e impoverisce l’intera società, e non solo il genere femminile.

Un fenomeno trasversale che insanguina il Paese da nord a sud, dal centro alle periferie, in contesti colti e meno colti. Un dramma pervasivo e pericoloso, da affrontare insieme, costruendo alleanze fondate sulla convinzione comune che “il contrario dell’amore non è l’odio, ma il possesso”.