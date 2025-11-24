“Il Cammino della Responsabilità”, al via oggi il ciclo di incontri nella provincia di Cosenza

Parte oggi, lunedì 24 novembre, da Santo Stefano di Rogliano, alle ore 16 presso la sala di Azienda Calabria Verde, il primo degli incontri dell’iniziativa “Il Cammino della Responsabilità”, promossa dalla CISL Nazionale e rilanciata sul territorio dall’UST CISL Cosenza per valorizzare l’intenso lavoro svolto dall’organizzazione e ribadire l’importanza del confronto e del dialogo sociale.

Qui a Cosenza, una provincia con 150 comuni, abbiamo organizzato — oltre alle numerose assemblee sindacali già svolte e in programma — un calendario di quattro incontri con l’obiettivo di rafforzare la cultura della corresponsabilità e della necessità di fare rete.

Gli incontri assembleari si terranno nelle aree del Savuto, del Tirreno, del Pollino e della Sibaritide, costituendo un vero e proprio cammino della responsabilità che precede l’iniziativa nazionale del 13 dicembre a Roma, in piazza Santi Apostoli, dove la UST CISL Cosenza garantirà ampia partecipazione.

Un percorso pensato per affrontare temi centrali per il mondo del lavoro, la contrattazione e il ruolo del sindacato nel contesto socio-economico attuale.

Le assemblee territoriali sono in programma oggi e il 28 novembre, il 2 e 4 dicembre, con la partecipazione dei dirigenti sindacali della UST CISL Cosenza e dei Responsabili dei Servizi CISL. Lavoratrici e lavoratori, giovani, pensionati e immigrati avranno l’opportunità di condividere il lavoro svolto nelle ultime settimane, approfondire temi previdenziali e fiscali, analizzare gli obiettivi raggiunti e quelli da perseguire nella prossima manovra economica 2026, oltre a discutere sfide e opportunità per il territorio, valorizzando buone pratiche sindacali e dialogo sociale.

Il senso di questo percorso è in linea con quanto affermato dalla Segretaria Generale CISL, Daniela Fumarola, che ha ricordato come equità sociale e crescita siano inseparabili e debbano guidare la costruzione di un patto tra soggetti responsabili. Le transizioni in atto, ha sottolineato, richiedono soluzioni condivise e unità, non rivendicazioni isolate. È proprio questo spirito, fatto di corresponsabilità e unità, che guida il lavoro della CISL sul territorio cosentino e che ispira la costruzione degli incontri programmati.

L’UST CISL Cosenza invita tutte le comunità della provincia a partecipare a questo importante percorso sindacale, finalizzato a sostenere un Patto Sociale e una manovra finanziaria 2026 più equa, inclusiva e orientata al lavoro di qualità, alla partecipazione e alla coesione sociale.