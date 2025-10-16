Cassano all’Ionio: cinque agenti di Polizia Locale hanno giurato in Prefettura ricevendo così la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

Cinque agenti della Polizia locale di Cassano All’Ionio hanno giurato in Prefettura, alla presenza del vice prefetto vicario dottoressa Rosa Correale, ricevendo così la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Si tratta di Stefania Gaetani, Marina Lo Passo, Alberto Malomo, Pasquale Praino e Giovanbattista Piscitelli.

Dopo la formale cerimonia in Prefettura, accompagnati dal Comandante, il Maggiore Fioravante Veneziano, i cinque agenti sono stati ricevuti dal sindaco Gianpaolo Iacobini, dal vicesindaco Giuseppe La Regina e dalla presidente del consiglio Sofia Maimone, i quali si sono complimentati augurando loro buon lavoro.

“Con la nomina dei cinque nuovi agenti di pubblica sicurezza (che erano già in forza all’Ente) – ha commentato il Sindaco Iacobini – si rafforza in modo concreto il presidio del territorio comunale. Una presenza più capillare che aiuterà a garantire maggiore sicurezza urbana, prevenzione e controllo. Un passo avanti importante per la tutela dei cittadini e il decoro della città”.