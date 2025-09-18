Caduto meteorite di 7 centimetri e 4 miliardi di anni a Scalea (CS)

“Un meteorite e’ caduto nei pressi di Scalea qualche mese fa”. La notizia e’ stata data oggi, a conclusione delle analisi fatte a Firenze, al Congresso Nazionale Congiunto della Societa’ Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Societa’ Geologica Italiana in corso a Padova da Vanni Moggi Cecchi, mineralogista del Museo di Storia Naturale dell’Universita’ degli Studi di Firenze.

Il meteorite, spiegato, “e’ caduto in localita’ Scalea, in provincia di Cosenza, in Calabria. Si tratta di una condrite ordinaria, quindi ci dice sicuramente che proviene dalla fascia degli asteroidi e che ha un’eta’ analoga a quella del Sistema Solare, cioe’ 4 miliardi e mezzo di anni”.

L’oggetto, ha poi aggiunto, “ci da’ informazioni su come era fatto il nostro Sistema Solare alle sue origini. E’ fondamentale sottolineare che la meteorite caduta nei pressi di Scalea, e’ piuttosto primitiva. Abbiamo prelevato un frammento, abbiamo fatto una serie di analisi e abbiamo tagliato un pezzo che restera’ al Museo. La meteorite e’ grande circa 7 cm per quattro e pesa 189 grammi”.

Negli ultimi 500 anni, i meteoriti trovati in Italia sono stati solo 47, questo caduto a Scalea e’ il 48esimo.