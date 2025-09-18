Comitato per il Sì: “Città Unica ancora possibile con raccolta firme. Graziano? È uno di noi”

“Come Comitato per il Si al referendum sulla città unica abbiamo preso atto dell’esito elettorale di dicembre. Ma l’idea, rilanciata da alcuni movimenti di destra, di una raccolta di firme popolare è interessante ed è consentita dalla legge. Ciò vale per Cosenza e per Catanzaro. E prescinde da chi vincerà le elezioni regionali.

Parteciperemo anche noi, democraticamente, alla raccolta di firme quando e se verrà promossa certi che i sostenitori della legge ci aiuteranno. Tra questi, gli onn Caputo, de Francesco, ma anche l’on. Giuseppe Graziano, che è stato non solo firmatario ma anche protagonista indefesso della campagna referendaria. La sua collocazione politica attuale non interferisce, poiché da questo punto di vista riteniamo Graziano uno di noi. E ci rammarichiamo che all’epoca l’on. Principe non abbia votato per il si visto che adesso sostiene Graziano”.

Così in una nota il Comitato per il Si alla città unica di Cosenza.