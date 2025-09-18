San Giorgio Albanese torna a celebrare il percoco

Continuare ad investire nella promozione e valorizzazione di MBUZAT EMOZIONA. DESTINAZIONE ARBERIA attraverso le produzioni che rendono identitario e distintivo il suo paniere agroalimentare. Far conoscere e costruire soprattutto nelle nuove generazioni maggiori consapevolezze sul valore delle produzioni di qualità, ancora troppo poco conosciute anche da chi abita nei territori limitrofi. Rafforzare e consolidare gli obiettivi contenuti nel protocollo d’intesa sottoscritto da istituzioni, produttori e cittadini per continuare a valorizzare il frutto DECO. – Si confermano essere, questi, gli obiettivi della seconda edizione de Il Percoco di San Giorgio Albanese, l’evento che celebra uno dei frutti simbolo di questo territorio, in programma per sabato 20 settembre, dalle ore 19,30 nel cuore del borgo arbëresh che sarà animato da show cooking, stand enogastronomici con prodotti tipici locali, musica ed intrattenimento.

IL SINDACO: CONTINUIAMO A VALORIZZARE DESTINAZIONE MBUZATI EMOZIONA

È quanto fa sapere il Sindaco Gianni Gabriele esprimendo apprezzamento per l’importante adesione fatta registrare all’evento da parte dei produttori e di quanti operano nella ristorazione, chiamati a declinare il gusto autentico del frutto identitario nelle diverse proposte ed esperienze del gusto.

DAL PRIMO AL MOJITO, TUTTE LE DECLINAZIONI DEL PERCOCO

Gnocchi con crema di percoco, gorgonzola, guanciale croccante e granella di pistacchio. È, questa, la ricetta che sarà preparata dal Ristorante Fermento. Willycrack proporrà, invece, il Pulled pork alla paprika con funghi, senape, panna e pesca bianca; la Macelleria The butchers, il Cuoppo con salsiccia, capicollo, prosciutto, fresella e percoco caramellato. Si chiama Sole di percoca la proposta mixologydel Lounge Privilege Empire: un cocktail a base di estratto di percoca con gin e contreau; il mojito al percoco e Prosecco e succo di percoco. Ecco come l’identità e la bellezza governate – sottolinea il vicesindaco Giuliano Conforti – possono e devono diventare sperimentazione, commercio, turismo e far girare l’economia circolare dei territori.

PRODUTTORI E RISTORATORI ESALTANO SAPORI IDENTITARI

Nello spazio della Fattoria del Pellegrino sarà possibile degustare Vino & Percoco. Nell’angolo della Pasticceria Mazzei, invece, i dolci che vedono protagonista il frutto identitario. Promosso dall’Amministrazione Comunale con l’Arsac e la Regione Calabria e in partnership con Roka Produzioni e Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying, saranno presenti con le loro produzioni, inoltre, le aziende agricole Sgarrapello e Tenute Conforti. L’evento sarà accompagnato dai ritmi e dalla musica di Cinzia Conso, la talentuosa cantante calabrese, unica italiana ad aver gareggiato al Live show di The Voice of Hungary, conquistando sul campo, pubblico e giudici e superando le Blind Audition, il Duello e il temuto Knock Out.