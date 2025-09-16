Rende: la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti TIS

Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l’adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) attualmente in servizio presso l’ente.

La decisione segue un’attenta e approfondita valutazione dei costi che il Comune dovrà sostenere, tenendo in considerazione anche i possibili scenari futuri legati al venir meno del contributo regionale.

“Si tratta di una scelta ponderata – ha dichiarato la Giunta – che guarda non solo all’immediato, ma anche alla sostenibilità dell’ente nel medio e lungo periodo. È nostro auspicio che la Regione possa intervenire con un provvedimento definitivo per la storicizzazione delle risorse, così da garantire continuità e stabilità”.

L’Amministrazione comunale sottolinea, inoltre, l’importanza di dare un giusto riconoscimento e una piena dignità professionale a lavoratori che, in questi anni, hanno dimostrato concretamente sul campo il proprio valore e la propria capacità, meritando così l’inquadramento all’interno del personale comunale.