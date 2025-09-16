Occhiuto apre la campagna elettorale di Antonio Russo a Mirto Crosia

Sarà Piazza Dante a Mirto Crosia il cuore della partenza della campagna elettorale di Antonio Russo, candidato al Consiglio regionale della Calabria con Forza Italia – Occhiuto Presidente. L’appuntamento è per giovedì 18 settembre, alle ore 19.00, in un evento pubblico che vedrà la partecipazione di figure di primo piano del centrodestra calabrese e che si concluderà con l’intervento del presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto.

Accanto a Russo interverranno Pasqualina Straface, consigliere regionale uscente e candidata al rinnovo, Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura e candidato al Consiglio regionale, e Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.

«Inizia da Mirto, dalla mia città, questo nuovo percorso politico – dichiara Russo – sotto il segno dell’entusiasmo e della buona strada. La stessa che in questi anni il presidente Occhiuto ha saputo tracciare con coraggio e concretezza. Oggi cerchiamo spazio e forza per dare finalmente un nuovo protagonismo al territorio della Sibaritide e della Sila Greca, che da troppo tempo è rimasto ai margini. Lo facciamo con una squadra unita e con un progetto chiaro: trasformare idee in sviluppo, diritti negati in opportunità concrete».

L’apertura della campagna elettorale rappresenta quindi un momento di partecipazione e di condivisione: «Invito cittadini, famiglie, giovani e realtà produttive a essere presenti – conclude Russo – perché questa non è una battaglia personale, ma la sfida di un’intera comunità che vuole contare e crescere. Adesso sì, noi possiamo».