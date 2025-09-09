Sinistra Italiana Cosenza: “La lista di AVS per la circoscrizione nord è pienamente in campo. Lucano capolista”

Che sia dichiarato candidabile o incandidabile Mimmo Lucano per AVS e per i suoi elettori sarà comunque considerato il capolista della circoscrizione nord per le elezioni regionali 2025.

Che sia una questione che sa di politico è sotto gli occhi di tutti, ma noi non demordiamo.

Siamo, infatti, certi che sarà candidato con noi, ma se anche così non fosse, ancora di più saremo motivati a fare una campagna elettorale all’insegna delle idee di Sinistra che Mimmo rappresenta pienamente in Calabria e in Europa: una Sinistra che parla di accoglienza, inclusione, giustizia sociale, diritto alla cura e sanità pubblica per tutti e tutte, salario minimo e sicurezza sul lavoro. Lo faremo insieme a Pasquale Tridico, candidato presidente della nostra coalizione, e insieme ai candidati di SINISTRA ITALIANA e EUROPA VERDE, che hanno deciso di candidarsi con AVS per portare avanti temi importanti per lo sviluppo economico e per il miglioramento della qualità della vita della Calabria e della provincia di Cosenza. Tra le questioni più cogenti vogliamo ricordare, appunto, la sanità, le aree interne e il loro spopolamento, la fuga di cervelli, i trasporti e la viabilità fermi ancora all’anno zero, l’acqua, bene preziosissimo che riceviamo -quando va bene! – a gocce, per giunta spesso non potabili.

La lista di AVS è formata da donne e uomini che rappresentano territori, esperienze e storie differenti e che vogliono mettere a servizio di questa terra la loro passione politica, le loro competenze e soprattutto la loro lotta per una Calabria nuova, radicalmente diversa e rinnovata nei propri istituti politici.

Sono candidati con noi:

Mimmo Lucano

Donatella Di Cesare

Giuseppe Campana

Giorgia Giampietro

Michele Cosentino

Annunziata Turano

Francesco Pignataro

Walter Nocito

Maria Pia Funaro

A loro va il sostegno della intera federazione di Cosenza di Sinistra Italiana .