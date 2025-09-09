“Ha più valore, un milione di volte, la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra” - Ernesto “Che” Guevara
Pietrapaola, bilancio positivo per stagione estiva alla marina e al centro storico: soddisfatti Sindaco e Giunta per qualità proposta e servizi

Quella di Pietrapaola è stata un’estate vissuta con intensità e con grande partecipazione, da residenti ed ospiti. Sia il centro storico che la marina si avviano ormai a considerare chiusa la stagione estiva con un bilancio positivo sotto ogni punto di vista: servizi efficienti, eventi di qualità e soprattutto una comunità che ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza della sfida di accoglienza. Il piano strategico e di coordinamento messo in campo dall’Amministrazione Comunale con gli uffici ha permesso di governare l’emergenza idrica limitando i disagi per tutti. Sono stati garantiti, inoltre, ripetuti interventi di pulizia della spiaggia. La raccolta differenziata è stata portata avanti senza intoppi proseguendosi anzi, nonostante l’aumento delle presenze, nella sua parabola ascendente.

 

MASSIMA ATTENZIONE ESECUTIVO ED UFFICI A TUTELA DEL TERRITORIO

È quanto fa sapere il Sindaco Manuela Labonia che nel ribadire l’impegno dell’Esecutivo nell’attività ordinaria e straordinaria di manutenzione e cura del territorio, con un’attenzione costante alla qualità dell’accoglienza turistica, sottolinea come l’azione amministrativa di questi mesi abbia saputo garantire oltre ogni aspettativa ordine urbano, pulizia e funzionalità dei servizi essenziali, sostenendo anche l’ottima riuscita della programmazione socio-culturale estiva.

 

SINDACO: COMUNITÀ È STATA ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE E EFFICIENZA

Questa estate – dichiara il Primo Cittadino – tutti abbiamo dimostrato un grande esempio di organizzazione, efficienza e accoglienza. Abbiamo garantito servizi ordinati e offerto momenti di socialità e cultura che rappresenteranno punti di non ritorno.  E tutto ciò è stato possibile grazie a una visione amministrativa chiara, che guarda al territorio come a un’impresa pubblica capace di programmare e innovare.

 

GRANDE PARTECIPAZIONE POPOLARE AD EVENTI PROPOSTI

I successi di partecipazione, riscontrati durante gli eventi estivi sono stati particolarmente significativi, a partire dalla Festa di Santa Maria Assunta con un grande spettacolo pirotecnico che ha richiamato circa diecimila presenze e che ha riportato questa manifestazione ad essere uno degli appuntamenti più seguiti e suggestivi dell’estate jonica.

 

ANIMA POPOLARE PROTAGONISTA NELLA NOTTE PETRUPALISA

Analogamente è accaduto per la Notte Petrupalisa, quando il centro storico ha accolto musica popolare, stand enogastronomici e un percorso artistico di murales curato dall’Associazione Ricchizza in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Per l’occasione è stato riaperto anche un antico forno, quello di zia Aquilòina e zio Franchino Murano, mentre alcune famiglie storiche del paese – Spadafora, Talarico e D’Andrea – hanno preparato la tradizionale Strazzata, piatto identitario a base di pane ripieno con sardella.

 

PIAZZE E RIONI INONDATI DA PROFUMI E RITMI DELLA MEMORIA

Lungo l’itinerario, dalla Madonnina fino alla Chiesa, passando per Piazza Rio e via Roma, si sono alternati i profumi delle specialità preparate da Giuseppe Pizzuti, Lino Mazza, Cataldo e Paolo Caputo, Spataro Alfonso, Dolceria Mazzone, Antica Gelateria di Pizzo, Azienda Agricola Pignataro, Borgo Antico e Antonio Romeo. Ad animare la serata sono stati i gruppi musicali Controtempo, Gravina All Stars con la loro musica itinerante, Mimmo Talarico e Salvatore Pugliese, interpreti della tradizione popolare.

 

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO PER ACCOMPAGNARE I VISITATORI NEL BORGO

Impeccabile è stato anche il servizio navetta, garantito da AM Servizi di Alfonso Arcangelo e dalla Corte dei Sabatini, che ha reso più agevole l’afflusso al centro storico. Insomma, un’armoniosa macchina organizzativa che sotto la guida dell’Amministrazione comunale è riuscita a mettere in campo un evento straordinario. – A chiudere e completare una programmazione estiva ricchissima è stato l’evento Beat ’90 versione Circus, in località Marina, un mix di musica e spettacolo arricchito da artisti circensi che hanno trasformato la serata in una festa multigenerazionale.

 

AMMINISTRAZIONE IMPEGNATA IN VISTA DELL’APERTURA DELLE SCUOLE

Con la chiusura della stagione estiva, la squadra amministrativa guarda è già al lavoro soprattutto in vista dell’apertura delle scuole e per la programmazione culturale e turistica dei prossimi mesi. Siamo più convinti che mai – conclude Labonia – che la nostra azione di governo, fatta di ascolto e condivisione, resta la strada giusta per continuare a sostenere le ambizioni di crescita di Pietrapaola nel territorio

