Cgil e Flc Cosenza: “Soddisfatti per digitalizzazione cedole librarie”

Come Cgil Cosenza e Flc Cgil Cosenza esprimiamo la nostra piena soddisfazione per l’ufficializzazione, da parte dell’Amministrazione comunale di Cosenza, dell’avvio della digitalizzazione delle cedole librarie per gli alunni delle scuole primarie. Un risultato non di poco conto, atteso da anni e finalmente raggiunto grazie soprattutto all’impegno diuturno della nostra Rsu, Danila Iaconianni , che ha sempre creduto nella fattibilità del progetto e che continuamente, insieme alla CGIL Cosenza e alla FLC CGIL Cosenza, si è fatta portavoce delle istanze delle famiglie, dei docenti e dei lavoratori della scuola.

In questi anni non sono mancati ostacoli, ritardi e, soprattutto, resistenze di chi poteva e doveva attivarsi. Alle ripetute richieste che abbiamo inviato al Comune via mail e PEC, non sono mancati articoli di denuncia pubblicati sui giornali cartacei e su quelli online, siamo stati tra i promotori anche di una petizione che ha raccolto centinaia di firme in poche ore, di post pubblici e abbiamo promosso anche dei confronti con amministratori e funzionari. Nelle nostre prese di posizioni abbiamo sempre parlato di una gestione anacronistica e macchinosa, che costringeva le scuole alla compilazione manuale delle cedole e le famiglie a doversi recare più volte a scuola e in libreria, con aggravi di tempo, costi e disagi che non erano più sostenibili.

L’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 segna finalmente l’inizio della digitalizzazione delle cedole librarie. L’amministrazione comunale cosentina, con l’implementazione di una piattaforma digitale, ha compiuto, ed era ora, un passo concreto nella direzione della semplificazione, della trasparenza e della sostenibilità. Le cedole saranno ora gestibili online, accessibili tramite codice fiscale, senza obbligo di anticipare denaro e senza rischi di smarrimento.

Un ringraziamento va all’amministrazione comunale bruzia che si è adoperata fattivamente, cosi come bisogna ringraziare anche il personale comunale e scolastico che, superate le iniziali perplessità, ha contribuito all’attuazione di un cambiamento necessario e non più rinviabile.

Come Cgil Cosenza e FLC Cgil continueremo la nostra opera di vigilanza per far si che il processo di digitalizzazione si irrobustisca sempre più e funzioni in maniera efficiente ed efficace sempre e comunque nel solo interesse pubblico della comunità scolastica e dei cittadini tutti.