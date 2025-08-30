Cosenza: ordinanza della Polizia Municipale per consentire lavori di manutenzione ordinaria su via Cilea e via Berlinguer

Per consentire l’installazione di nuovi guard rail su via Cilea e via Berlinguer, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che modifica la vigente disciplina della mobilità sull’area interessata, al fine di consentire di effettuare i lavori in condizioni di sicurezza sia per gli utenti della strada che per gli addetti .

L’ordinanza della Polizia Municipale, istituisce, pertanto, per lunedì 1 SETTEMBRE 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito su VIALE CILEA, nel tratto compreso tra via G. Santoro e la Traversa don Francesco Mottola ed il restringimento della carreggiata su VIA BERLINGUER.