Oggi a Saracena la Notte bianca dello sport

Sensibilizzare al tema della donazione degli organi e promuovere, soprattutto tra i giovani, corretti e sani stili di vita. Erano e restano, questi, gli obiettivi della Notte bianca dello sport, l’evento di solidarietà e beneficienza che dal 2017 si tiene ogni anno a fine agosto, in programma per oggi, venerdì 29 a Saracena. Promosso dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica APD SARACENA-NOVACCO e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in favore dell’Associazione Unione Trapiantati Polmonari di Padova e dell’AIDO – l’associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.

IL SINDACO: MOMENTI IMPORTANTI PER SENSIBILIZZARE A CULTURA DONAZIONE

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo sottolineando come iniziative come queste contribuiscano a promuovere momenti di aggregazione e veicolare messaggi sociali importanti come quello della donazione.

TENNIS, CALCETTO E PALLAVOLO TRA ATTIVITÀ POSSIBILI

Ospitate nell’impianto sportivo Ugo Catalano, le attività partiranno alle ore 17 con la lezione ed il mini torneo di tennis a cura del Maestro Fit Piero Bloise; alla stessa ora il campo di calcetto ospiterà il mini torneo under 15. Alle ore 20 si tornerà in campo con il mini torneo over 15 di calcetto e nel campo da tennis con il mini torneo misto di pallavolo.

#GRAZIELLAVIVE, RICAVATO SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO IN BENEFICIENZA

Avrà inizio alle ore 22 il MINI TORNEO DELL’INCLUSIONE promosso in collaborazione con la cooperativa sociale di Cosenza ATLANTE. La Notte bianca dello Sport sarà impreziosita dal concerto dei Blender, dall’animazione di Isabel Dance e Latin School e dagli stand gastronomici con prodotti tipici locali.