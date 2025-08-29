Il Treno della Sila in viaggio sul cammino dell’Abate Gioacchino da Fiore

Nel cuore del Parco Nazionale della Sila, tra paesaggi incontaminati e antichi sentieri spirituali, prende vita un’esperienza unica che unisce cultura, fede e territorio. Sabato 30 agosto 2025, l’Associazione Turismo Ferroviario e Spettacolo Calabria, con il sostegno delle Ferrovie della Calabria e in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Fiore, propone un suggestivo itinerario a bordo del celebre Treno della Sila, alla scoperta della figura storica e spirituale dell’Abate Gioacchino da Fiore.

Il viaggio inizierà nel pomeriggio, con partenza alle ore 16:00 da Camigliatello Silano. Dopo un tragitto immerso nei boschi e nelle atmosfere montane della Sila, il treno arriverà alle 16:45 presso la stazione di San Nicola – Silvana Mansio, la più alta d’Italia a scartamento ridotto. Da qui, i partecipanti saranno accompagnati in bus a San Giovanni in Fiore, dove alle 17:30 avrà luogo una visita guidata all’imponente Abbazia Florense, simbolo del pensiero e dell’opera dell’Abate Gioacchino.

A seguire, alle ore 18:30, si terrà una rievocazione storica dal titolo “E IL TERZO TEMPO?”, che permetterà ai visitatori di immergersi nella vita e nelle visioni profetiche del grande pensatore medievale calabrese. Un momento di riflessione e spettacolo che fonde spiritualità, filosofia e racconto storico.

Il rientro è previsto alle ore 20:00 con partenza in bus da San Giovanni in Fiore, mentre l’arrivo a Camigliatello Silano è fissato per le ore 20:30.

Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni.

L’iniziativa si inserisce nel programma di “Estate Florense – San Giovanni in Fiore”, e rappresenta un’occasione speciale per vivere un pomeriggio all’insegna della scoperta, tra spiritualità, storia locale e paesaggi mozzafiato. Un appuntamento pensato per turisti, famiglie e appassionati di cultura, alla ricerca di emozioni autentiche e radici profonde.