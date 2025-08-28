Castrolibero, Greco: “La Calabria non è un laboratorio sperimentale: ritirate questo Piano stralcio!”

“Alcuni giorni fa avevo comunicato la mia intenzione di non candidarmi alle prossime elezioni regionali, per rispetto delle istituzioni e per il senso di responsabilità che da sempre guida il mio percorso. Pensavo fosse la scelta giusta, quella più coerente con il momento che stiamo vivendo.

Eppure, quello che è accaduto subito dopo è andato oltre ogni mia più rosea aspettativa: sono stato sommerso da telefonate, messaggi, richieste di incontri. Una voglia incredibile di vedermi candidato, una spinta popolare che mi ha travolto e che mi ha segnato dentro in modo indissolubile. Ho sentito l’affetto di tantissime persone, non solo della mia amata Castrolibero, ma di tutta la Calabria. Un affetto sincero, che mi ha fatto riflettere profondamente e che ha rimesso in discussione convinzioni e decisioni che credevo ormai definite.

So bene che per alcuni la mia scelta di stare nella Lega possa sembrare un ostacolo. Lo capisco. Ma a chi ancora ragiona con le lenti del passato voglio dire con chiarezza che la Lega di oggi non è quella di vent’anni fa. È un partito che è cambiato, che è vivo sui nostri territori, che lavora ogni giorno al fianco dei calabresi. È parte integrante della squadra del presidente Roberto Occhiuto, non un corpo estraneo, ma un elemento fondamentale per la ripartenza della nostra terra.

È facile puntare il dito richiamandosi a vecchi pregiudizi, molto più difficile è guardare ai fatti concreti: e i fatti dicono che la Lega è presente, che sostiene progetti, che è forza di governo in Calabria e che può essere strumento di crescita per la nostra comunità.

Per questo, proprio per rispetto delle istituzioni e dell’affetto che ho ricevuto, ho deciso di esserci. Sarò della partita. Non solo per Castrolibero, ma per la Calabria intera”.

Lo afferma in una nota Orlandino Greco.