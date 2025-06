Altomonte, Borrelli (Italia del Meridione): “Grazie alle nostre sollecitazioni l’Amministrazione Coppola aderisce all’iter tirocinanti, ma con riserva. Ora basta incertezze: tutti i Comuni aderiscano entro oggi!”

Il Consigliere Comunale Vincenzo Borrelli, esponente di spicco di Italia del Meridione ad Altomonte e Coordinatore della Valle dell’Esaro, esprime una soddisfazione velata da una forte riserva in merito all’adesione dell’Amministrazione Coppola all’iter per l’assunzione dei tirocinanti. Una decisione cruciale, attesa da tempo e frutto di innumerevoli solleciti, giunta tuttavia solo all’ultimo minuto utile e, per di più, con una clausola di “riserva” che solleva interrogativi sulla piena volontà politica.

“Da mesi il nostro partito, Italia del Meridione, è in prima linea nella battaglia per la stabilizzazione dei tirocinanti, figure essenziali per il funzionamento dei nostri enti locali,” dichiara il Consigliere Borrelli. “Dopo una lunga e instancabile serie di pressioni e richieste, l’Amministrazione Coppola ha finalmente aderito. È un passo necessario, ma non possiamo ignorare che sia avvenuto solo al limite massimo dei termini e, soprattutto, con una formula ‘con riserva’ che rischia di lasciare un’ombra di incertezza sul percorso futuro.”

Borrelli sottolinea l’importanza della trasparenza e della proattività in politica. “La vera politica,” prosegue il Consigliere, “si costruisce attraverso il dialogo costante con i cittadini e una sollecitazione continua di chi detiene le leve dell’amministrazione. Non è accettabile che questioni di tale rilevanza sociale ed economica vengano affrontate con ritardo o con clausole che ne limitano la piena efficacia.”

Il Consigliere di Italia del Meridione lancia un appello perentorio a tutti gli altri Comuni della provincia di Cosenza e della Calabria: “Auspico con la massima urgenza che entro la giornata odierna, tutti gli altri enti locali aderiscano senza esitazione e senza riserve all’iter per le assunzioni dei tirocinanti. La dignità di questi lavoratori, che da anni dedicano le loro energie al servizio della comunità, non può più attendere. È tempo di trasformare le promesse in fatti concreti e garantire loro la stabilità che meritano.”

Vincenzo Borrelli conclude ribadendo l’impegno di Italia del Meridione: “Continueremo a vigilare attentamente su ogni passaggio di questo iter, pronti a denunciare qualsiasi ostacolo e a garantire che le aspettative dei tirocinanti vengano pienamente soddisfatte. La nostra battaglia per un futuro dignitoso e stabile per queste famiglie non si fermerà finché non avremo ottenuto la piena e incondizionata stabilizzazione.”