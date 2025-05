Pietrapaola: educazione stradale a scuola grazie alla Polizia Stradale

È stata una bella giornata all’insegna dell’apprendimento e del divertimento, quella vissuta dai bambini della scuola primaria del Plesso dello Marina. Piccoli studenti al settimo cielo tra palette, divise e fischietti: sono stati loro i protagonisti nel primo incontro del percorso didattico dedicato all’educazione stradale, promossa dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e responsabili fin dalla più tenera età.

FORMAZIONE IN DIVERTIMENTO SU REGOLE DELLA STRADA E SICUREZZA

Ad esprimere soddisfazione è il Sindaco Manuela Labonia, ringraziando per il prezioso contributo l’Istruttore di Vigilanza Alessandro Berardi che ha tenuto le lezioni e per il fondamentale supporto il corpo docente e la Dirigente Scolastica Mirella Pacifico. Attraverso attività pratiche e coinvolgenti, pensate su misura per loro, i piccoli alunni hanno imparato l’importanza delle regole della strada, del rispetto reciproco e della sicurezza.

ESPERIENZE DIDATTICHE VIRTUOSE E CONTAGIOSE ANCHE PER LE FAMIGLIE

Sono queste esperienze educative, preziose, virtuose e contagiose – aggiunge il Primo Cittadino che ha partecipato all’incontro con i piccoli alunni della primaria – che contribuiscono a rafforzare consapevolezza civica, nei bambini e attraverso di loro nelle famiglie.

SENSIBILIZZARE ALLE NORME DE BUON VIVERE CIVILE, PARTENDO DALLA STRADA

Il Percorso didattico di educazione stradale, organizzato e coordinato direttamente dalla Polizia Locale con l’Istruttore Berardi, si propone di sensibilizzare alle norme del buon vivere civile, comprese quelle relative alla circolazione stradale. Dal comprendere l’importanza di non viaggiare affiancati in gruppo in bicicletta e di non impennare, passando dalla verifica frequente della pressione degli pneumatici e l’efficienza dell’impianto di illuminazione e frenante, fino alla conoscenza della funzione dei catadiottri per la visibilità notturna e all’assunzione di una posizione di guida corretta sulla bicicletta: sono, questi, alcuni degli argomenti spiegati.