Rende (Cs), la cantante Jazz Elena Welch alla rassegna “Jazz Itinera”

Prosegue la Rassegna Jazz Itinera organizzato dalle Associazioni P.M. Eventi Aps di Rende e da Officine Musicali Pitagora di Catanzaro.

Giorno 15 maggio alle ore 21 presso il locale “A mano a mano” di Rende (Cs), ci sarà il concerto della Cantante americana Elena Welch.

L’artista sarà accompagnata da Egidio Ventura al pianoforte, Mimmo De Paola al contrabbasso e Maurizio Mirabelli alla batteria.

Elena Welch cantante di jazz e blues, si è formata nella città della musica di Chicago, Illinois. Si è laureata in canto al Columbia College di Chicago, dove ha studiato sotto la direzione di William Russo allievo prediletto di Stan Kenton. Ha frequentato lo Stanford Jazz Vocal Program diretto da grandi musicisti del jazz come Madeline Eastman e Sheila Jordan. Ha vissuto e si è esibita nella Bay Area per 15 anni, dove torna spesso per esibirsi nelle Contee di San Francisco, Sonoma e San Mateo. Ha risieduto anche sulla Grande Isola delle Hawaii per oltre otto anni, dove si è esibita regolarmente con il suo quintetto e con l’Island Swing Orchestra, una big band swing tradizionale di 17 elementi. Da oltre 30 anni si esibisce nella sua città natale di Chicago, così come a San Francisco, nella Contea di Sonoma, Isola delle Hawaii, a New York, nell’Oregon, a Roma, a Parigi e a Tokyo. Ha al suo attivo vari lavori discografici registrati in America. Attualmente vive in Italia dove collabora con valenti musicisti della scena nazionale.

Il quartetto suonerà brani composti dalla Cantante e standards del repertorio jazzistico.

L’ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione.