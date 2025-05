L’Apulia Hotel Forte Club di Scalea accoglie i pallavolisti di ASC

Ultimi giorni per partecipare alla seconda edizione di ASC Summer Volley 2025 che si svolgerà esattamente tra due mesi all’Apulia Hotel Forte Club di Scalea Paola (RC).

Anche se in procinto di concludersi i campionati, ASC non di ferma, né ancor più i partecipanti all’intensa stagione sportiva di pallavolo 2024/2025, quali esempio di come la passione per il proprio sport sovrasta qualsiasi stanchezza fisica.

Ed infatti 𝐀𝐒𝐂 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚 annuncia l’imminente seconda edizione di una manifestazione che già lo scorso anno ha “dato i numeri” in termini di partecipanti e di categorie in cui si è contraddistinta.

Tante società, tante categorie, tanti atleti che rappresentano la passione per la Pallavolo non hanno voluto perdersi questo appuntamento, spinti anche dal successo dello scorso anno quando tra ace e match point hanno trascorso un week end indimenticabile.

Anche in questa edizione 𝐀𝐒𝐂 non ha voluto deludere gli affezionati del mondo del volley prevedendo le categorie di: Libera maschile, Libera femminile, Libera mista, Mista under 20, Under 18 femminile, Under 16 femminile, Under 14 femminile, Under 13 femminile, Under 16 maschile, Under 13 maschile e Under 12 4×4 misto.

Il Responsabile Regionale ASC Pallavolo, Enrico Idone, ha pianificato la competizione nel dettaglio facendo in modo di coinvolgere tutte le categorie e fasce di età al fine che nessuno rimanga escluso e, soprattutto, che non vi siano scuse per assentarsi.

“Anche per la seconda edizione di 𝐀𝐒𝐂 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐕𝐨𝐥𝐥𝐞𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟓 abbiamo raggiunto numeri importanti, anche se ancora c’è tempo per iscriversi”, afferma orgoglioso il Presidente Regionale ASC Calabria, Antonio Eraclini. “Organizzare contemporaneamente il Campionato di pallavolo ed una competizione di siffatto livello è stato possibile solo grazie all’esperienza del Responsabile Regionale ASC Pallavolo, Enrico Idone ed all’apporto di tutto lo staff del settore volley che si prodiga da mesi per la migliore organizzazione della competizione. Sono certo che assisteremo ancora una volta ad un week end dove lo sport sarà sinonimo di spettacolo, così come siamo ormai felicemente abituati. “