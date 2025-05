Ecco il nuovo Presidio Slow Food di Trebisacce

Quando Istituzioni ed Associazioni convergono verso obiettivi condivisi, nasce una forza trasformativa in grado di superare limiti strutturali e accelerare il progresso di una comunità e di un territorio.

L’importanza di questa unione, risiede nella capacità di moltiplicare risorse, competenze e prospettive, trasformando sfide complesse in opportunità collettive.

La convergenza istituzionale ed associativa verso obiettivi condivisi, attiva un circolo virtuoso, che trasforma la complessità sistemica in una leva strategica.

Un approccio questo, che genera molteplici dimensioni trasformative e che porta una reale valorizzazione del territorio.

Sono queste le azioni che hanno ispirato ASS.OP.EC Trebisacce ad agire in soccorso ad un prodotto ben noto a tutti per le sue ” dolci” qualità, ma purtroppo in via di estinzione: l’arancio BIONDO TARDIVO.

Assopec ha agito, facendo appello al Movimento Internazionale garantista per eccellenza dei prodotti in via di estinzione:

SLOW FOOD.

Le Istituzioni di vario ordine e grado, si sono unite coralmente, alle associazioni dando un grande segnale di crescita e di rinnovamento per il territorio.

Una visione lungimirante, prospettica che potrà far accrescere la realtà economica territoriale.

Il progetto:

” Savoring” cofinanziato dalla Condotta Magna Graecia Pollino Aps e dal Dipartimento Welfare Regione Calabria, vede Assopec parte attiva e fortemente dedita ad una crescita culturale ed economia del suo territorio, tra tradizione ed innovazione.

Un momento di svolta nell’agire, per intraprendere nuove iniziative per la crescita del territorio, che vede l’azione concreta delle massime cariche istituzionali Regionali le quali, hanno fortemente apprezzato e sostenuto il progetto, essendo perfettamente in linea con le loro visioni lungimiranti sulla nostra amata e sfortunata terra, in particolare: l’Assessore all’ Agricoltura On. GIANLUCA GALLO e l’On. PASQUALINA STRAFACE, presidente della III Commissione Sanità, Attività Sociali Culturali e Formative.

Anche le Istituzioni Scolastiche vicine alle problematiche ed alle prospettive future dei ragazzi, hanno sostenuto l’iniziativa, in particolar modo il Dirigente Scolastico Ing. ALFONSO COSTANZA del Polo Tecnico Professionale Aletti- Filangieri di Trebisacce ed il Dirigente Scolastico Dr. GIUSEPPE SOLAZZO dell’ Istituto Comprensivo Corrado Alvaro di Trebisacce.