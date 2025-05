Serra Spiga-San Vito, il presidente della commissione urbanistica Turco: “In poco meno di tre anni abbiamo fatto quello che nessuno ha mai fatto per circa 50 anni”

“Serra Spiga, San Vito, e parte di via degli Stadi sono al centro di una vera e propria rinascita, pienamente rispondente ai bisogni ed alle esigenze di cittadini e residenti. Il tutto lo si deve alla volontà del sindaco Franz Caruso, che ai quartieri popolosi e periferici ha saputo dare la giusta importanza nell’azione amministrativa portata avanti, ed all’impegno dell’assessore all’urbanistica Pina Incarnato che è riuscita a convogliare sul quartiere finanziamenti importanti per circa 13 milioni di euro”. Lo afferma il presidente della commissione urbanistica Francesco Turco, che esprime piena soddisfazione per il completamento della piazza di via Saverio Albo, prossima alla inaugurazione.

“Dopo decenni di abbandono e degrado – prosegue Francesco Turco – finalmente un’amministrazione interviene in maniera determinata per ridare dignità all’intera zona, riconnettendola al resto della città. Soprattutto sono state date risposte esaurienti alle richieste dei cittadini. Rifacimento del manto stradale, costruzione della strada di collegamento Serra Spiga- Mendicino, nuova illuminazione pubblica, nuovi marciapiedi, rigenerazione e riqualificazione di spazi pubblici e di aggregazione sociale, soprattutto rifacimento dei sottoservizi, della rete idrica e di quella fognaria, che erano in condizioni di enorme criticità sono parte del progetto premiato con i finanziamenti del PNRR. A ciò sono da aggiungere, per circa 6 milioni di euro, i lavori di recupero e ristrutturazione di 4 immobili destinati a Edilizia residenziale pubblica”.

“In poco meno di 3 anni – conclude il presidente della commissione urbanistica di Palazzo dei Bruzi – abbiamo fatto quello che nessuno ha mai fatto per circa 50 anni. Lo abbiamo fatto con un Comune in dissesto, con il personale ridotto all’osso e senza bacchetta magica, impiegando però tante energie e lavoro quotidiano e determinato. Anche per questo motivo sono particolarmente soddisfatto di quanto si sta realizzando, prima che da amministratore da “appartenente” al quartiere”.