Tirocinanti TIS: il sindaco di Castrolibero Greco chiede stabilizzazione e soluzioni concrete

Il Sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, interviene sulla questione dei tirocinanti TIS (Tirocini di Inclusione Sociale), esprimendo preoccupazione per la mancanza di una soluzione definitiva e sottolineando la necessità di stabilizzazione per questi lavoratori.

“Il Presidente Occhiuto ha ribadito l’impegno della Regione Calabria a trovare una soluzione stabile per i tirocinanti, evitando ulteriori proroghe,” afferma Greco, evidenziando le misure annunciate per affrontare il problema. Tra queste, lo scivolo pensionistico per circa 1000 over 60, che riceveranno un assegno di inclusione sociale fino al raggiungimento dell’età pensionabile. A Castrolibero, saranno coinvolte otto unità.

Un’altra misura riguarda invece la possibilità, per gli enti locali, di assumere i tirocinanti con contratti a tempo indeterminato, grazie a un contributo regionale una tantum di 25.000 euro per ogni contratto. Tuttavia, il Sindaco avverte che questa deroga ai limiti assunzionali non è sufficiente.

“La gran parte dei Comuni calabresi vive una difficile situazione finanziaria. Senza una copertura strutturale delle spese, questa soluzione rischia di non essere risolutiva, proprio come accaduto in passato con gli LSU/LPU, stabilizzati solo grazie all’intervento della Regione,” sottolinea Greco.

Il primo cittadino di Castrolibero attacca poi le scelte politiche che hanno generato questa situazione di precarietà, ribadendo la necessità di garantire dignità e certezze lavorative ai tirocinanti.

“Si tratta di lavoratori che da anni assicurano servizi essenziali alla collettività, sopperendo con spirito di abnegazione alle carenze di organico dei Comuni,” dichiara Greco.

Infine, il Sindaco lancia un appello alla Regione affinché intervenga con misure concrete per consentire ai Comuni di procedere senza indugi alla stabilizzazione di queste figure lavorative, ormai indispensabili per il funzionamento della macchina amministrativa locale.