Il Parco nazionale del Pollino ha un nuovo commissario

Luigi Lirangi è il nuovo commissario del Parco nazionale del Pollino. La nomina di Lirangi conclude i due anni di reggenza della vicepresidente facente funzioni Valentina Viola.

“Desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine – ha detto il neo commissario sottolineando l’impegno e la ferma volontà di operare in collaborazione con tutti gli organi territoriali preposti alla valorizzazione e promozione del Parco – al ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin per l’incarico ricevuto e il sottosegretario di Stato Claudio Barbaro per la vicinanza istituzionale. Il Parco Nazionale del Pollino è un patrimonio di straordinaria importanza, e il mio impegno sarà rivolto a tutelarne la biodiversità e a promuoverne lo sviluppo sostenibile in sinergia con le comunità locali, gli enti e tutte le realtà territoriali interessate”.

“Rivolgo inoltre un saluto all’intera comunità del Parco – ha aggiunto Lirangi -con un pensiero particolare ai sindaci dell’area protetta, ai presidenti delle Regioni Calabria e Basilicata e ai presidenti delle Province di Cosenza, Potenza e Matera”. Il commissario Lirangi, inoltre, ha inteso ringraziare il commissario Tisci, a capo del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, per gli apprezzamenti espressi in occasione della sua nomina, sottolineando l’importanza di un dialogo costante tra i diversi Parchi al fine di valorizzare e salvaguardare l’intero ecosistema dell’area.