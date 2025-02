Corigliano Rossano (Cs), al via l’attività di chippatura presso l’ambulatorio veterinario di contrada Boscarello

L’Amministrazione Comunale annuncia l’avvio delle attività di chippatura presso l’ambulatorio veterinario situato in contrada Boscarello, una struttura realizzata all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata.

Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta al randagismo e nella tutela del benessere animale, consolidando l’impegno dell’Amministrazione nella gestione responsabile della popolazione canina. La struttura è ora operativa e accoglierà gli animali privati per l’obbligatoria registrazione e identificazione tramite microchip.

Inoltre, è in programma un incontro con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) per definire le modalità di sterilizzazione e reimmissione dei cani randagi sul territorio. L’ASP si occuperà dell’accalappiamento, della sterilizzazione e del successivo trasporto degli animali al canile, in un’ottica di gestione strutturale del fenomeno del randagismo.

L’Amministrazione Comunale continua a promuovere iniziative per il benessere degli animali e la sicurezza dei cittadini, rafforzando la collaborazione con le istituzioni competenti e le associazioni locali.